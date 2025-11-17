Pierce Brosnan: "Ich wäre definitiv offen dafür", Doctor Fate erneut zu spielen

HQ

In Black Adam von 2022 lief vieles schief, mit Dwayne Johnson als titelgebendem Antihelden, und es wurde einer der letzten DC-Filme, bevor beschlossen wurde, das gesamte Universum neu zu starten.

Aber es war kein völliges Desaster, und einer der Lichtblicke war Pierce Brosnan in der Rolle des Doctor Fate. Die meisten Leute scheinen sich einig zu sein, dass er eine solide Leistung abgeliefert hat, und tatsächlich scheint Brosnan selbst die Figur so sehr zu mögen, dass er ihn gerne wieder spielen würde.

In einem Interview mit GQ sagt Brosnan, er habe gehört, dass Doctor Fate in der Superman -Fortsetzung Man of Tomorrow auftreten könnte, und dass er gerne in die Rolle zurückkehren möchte:

"Ich habe gehört, dass Doctor Fate seine eigene Show oder seinen eigenen Film haben wollte. Ich habe gehört, dass er im nächsten Superman sein wird."

Auf die Frage, ob er die Rolle erneut übernehmen möchte, gab er folgende sehr einfache Antwort:

"Das hat mir sehr gefallen, die Philosophie dieser Figur, und ich wäre definitiv offen dafür."

Unabhängig davon, ob Doctor Fate in Man of Tomorrow ist oder nicht, drücken wir die Daumen, dass die DC-Filmchefs James Gunn und Peter Safran das sehen und Brosnan schnell eine Chance geben, im DC Universe zu sein. Und wir sind keineswegs die Einzigen damit, oder?