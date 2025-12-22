Pierce Brosnan über James Nonds Weihnachten: "Es ist mir scheißegal"

HQ

In vielerlei Hinsicht war es Pierce Brosnan, der die Ehre hatte, den letzten traditionellen Bond zu spielen, komplett mit kitschigen Einzeilern, witzigem Humor, amüsanten Q-Gadgets, Schurken mit übertriebenen Plänen und all den anderen Elementen, die früher Teil der Filmreihe waren - bevor es in der Ära von Daniel Craig deutlich ernster wurde.

Als Brosnan von der Times interviewt wurde, wurde ihm eine heitere Frage gestellt, was James Bond zu Weihnachten treibt. Doch Brosnan war von der Frage definitiv nicht amüsiert und rief aus:

"Ich möchte diese Frage eigentlich nicht beantworten und werde sie auch nicht beantworten. Weil es mir scheißegal ist! Warum sollte ich meine Zeit damit verschwenden, darüber nachzudenken, wo James Bond an Weihnachten sein könnte?"

Glücklicherweise änderte er später seine Meinung und erkannte, dass er zwar nicht weiß, was Bond vorhat, aber zumindest weiß, was ein Bond-Schauspieler tun wird:

"Ich weiß, wo Pierce Brosnan Weihnachten verbringen wird! Zuhause bei meiner Frau, in meinem kleinen Insel-Retreat auf Hawaii!"

Und damit wissen wir es. Frohe Weihnachten, Pierce.