Pierce Brosnan brennt darauf, Mamma Mia 3 zu machen

Während Pierce Brosnans berühmteste Rolle zweifellos seine Zeit als Superspion James Bond sein wird, ist der Schauspieler auch für seinen Auftritt in der Musical-Serie Mamma Mia bekannt. Das Original wurde ein großer Hit und führte bald auch zu einer Fortsetzung, aber trotz des Erfolgs mit diesem Film haben wir noch nichts von soliden Plänen für einen dritten Hauptteil gehört.

Aber Brosnan hat kürzlich mit The Hollywood Reporter gesprochen, in dem er anmerkt, dass er immer noch daran interessiert ist, zum Musical-Franchise zurückzukehren. Er behauptet, dass zwar kein Drehbuch verfügbar ist und Produzentin Judy Craymer immer noch keine Geschichte für den Film gefunden hat, er aber gerne zu Mamma Mia zurückkehren würde, um Sam weiter zu verkörpern.

Brosnan fügt hinzu: "Judy Craymer ist eine liebe Freundin, und wir haben uns im Sommer kennengelernt, und ich glaube, dass meine Kollegen alle die Chance ergreifen würden, Mamma Mia 3 zu machen. Ich denke, es ist machbar. Natürlich ist es immer die Geschichte. Was ist die Geschichte? Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn ich die Gelegenheit hätte, wieder in die Welt von Mamma Mia! einzutauchen."

Auch wenn es ein großes Fragezeichen hinter der Zukunft von Mamma Mia gibt, hat Brosnan in den nächsten Jahren viel zu tun, da der Schauspieler an einer Reihe von Filmen beteiligt ist, darunter die Netflix-Adaption von Richard Osmans Roman The Thursday Murder Club.