Pierce Brosnan äußert sich in MobLand zur Kritik an seinem irischen Akzent Der irische Schauspieler hat es irgendwie geschafft, in der Dramaserie einen einheimischen Akzent zu liefern, der die Leute in die falsche Richtung gerissen hat.

HQ Man sollte meinen, dass ein irischer Schauspieler in der Lage wäre, einen passenden und glaubwürdigen irischen Akzent zu liefern, aber im Fall von Pierce Brosnan in der Dramaserie Paramount+ MobLand war dies nicht annähernd die Realität. Der ehemalige Star aus James Bond und Mamma Mia wurde für seinen ungewöhnlichen und bizarren Akzent kritisiert, der viele schockiert hat, da er von Natur aus mit einem irischen Akzent spricht. Was schief gelaufen ist, als Brosnan einen so eigenartigen Akzent ablieferte, sprach er kürzlich mit dem Radio Times Magazine, wo er anmerkte, dass er über sich hinauswachsen musste, weil sein natürlicher Akzent nicht annähernd stark genug für die Rolle des Verbrecherpatriarchen Conrad Harrigan war. "Mein eigener Akzent ist sehr weich. Conrads Akzent ist eine Million Meilen von mir entfernt. Ich sagte [meinem Dialekttrainer], dass ich einen Kerry-Akzent brauchte, also gab er mir den Namen eines Mannes und ich googelte den Typen und das war's. Es war ein Kerry-Akzent. Und so habe ich einfach alles gegeben." Die Frage ist nun, ob Brosnan Conrads Akzent für zukünftige Episoden ändern wird, vorausgesetzt, dass MobLand eine Verlängerung für eine zweite Staffel erhält, was trotz starker Zuschauerzahlen zu Beginn noch nicht bekannt ist.