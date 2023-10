PICO will die VR-Entwicklung fördern, indem es seinen ersten Hackathon organisiert

HQ

Es ist schwierig für eine Technologie, sich nicht weiterzuentwickeln, wenn sie nicht nicht nur in die Entwicklung investiert wird, sondern auch in die Aussaat für die Zukunft. Vor diesem Hintergrund hat das Virtual- und Augmented-Reality-Unternehmen PICO seinen ersten Hackathon namens PICO Dev Jam organisiert, der Studenten und frühe VR-Entwickler ermutigen soll, sich mit der Entwicklungsumgebung auseinanderzusetzen.

Der Wettbewerb steht Bewerbern aus Europa, Nordamerika, Südostasien, Japan, Korea und China offen und hat einen Preispool von 50.000 US-Dollar. Die Teilnehmer müssen eine neue Demo einer App, eines Spiels, eines Tools oder eines Prototyps mit der neuesten Version des PICO-Entwickler-SDK-Toolkits erstellen, das erweiterte Optionen für Mixed Reality-Apps und -Spiele bietet.

"Bei PICO haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, das gesamte XR-Ökosystem durch offene Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen zu stärken", sagte Henry Zhou, Präsident von PICO. "PICO Dev Jam ermöglicht es uns, genau das zu tun, indem wir die Welt von VR/MR für Entwickler und Universitätsstudenten öffnen und ihnen die Möglichkeit geben, innovative Tools und Inhalte zu erstellen, von denen nicht nur die Kunden von PICO profitieren werden. wird sich aber auf die Entwicklung der gesamten Branche auswirken."

Die Beiträge zum Wettbewerb müssen eine kurze PowerPoint-Präsentation oder ein Video enthalten, in dem der Vorschlag des Teilnehmers erläutert wird, eine Beschreibung der spezifischen Funktionen und Werkzeuge, die entwickelt wurden, und einen Zugang zu dem zu erstellenden Projekt, damit die Jury es bewerten und testen kann. Die Gewinner aus den verschiedenen Regionen werden am 5. Dezember bekannt gegeben, da es sich um eine Online-Veranstaltung handelt. PICO wird jedoch durch Universitäten und Zentren in Europa und Nordamerika touren, um Präsentationen und sein Angebot an Werkzeugen und Produkten anzubieten.

Wenn Sie am PICO Dev Jam teilnehmen möchten, können Sie sich hier anmelden.