Pickmon sieht aus wie Pokémon trifft auf Breath of the Wild – und das Internet hat einige Fragen

Charmante Texte oder schamloses Plagiat? Das ist die Frage, die man sich vielleicht stellt, wenn man sich den Trailer zum kommenden Spiel Pickmon ansieht, das für viele so aussieht, als hätte jemand zu gleichen Teilen Pokémon und The Legend of Zelda: Breath of the Wild in einen Mixer geworfen.

Im Trailer läuft ein Link-ähnlicher Held durch offene Landschaften, die aussehen, als kämen sie direkt aus Nintendos Franchise, während er mit kleinen Monstern interagiert und sie sammelt – die natürlich verdächtig an die ikonischen Pokémon erinnern.

Palworld trifft Zelda wird inzwischen an vielen Orten online geskandet, und die größere Frage ist nun, ob Nintendo und ihre sonst hungrigen Anwälte das durchgehen lassen. Der japanische Gaming-Gigant ist berüchtigt vorsichtig bei seinen Markenzeichen, und das zu Recht.

Was denkst du, ist das eine schamlose Kopie?