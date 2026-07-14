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Die Debatte um physisches versus digitales Gaming auf Konsolen wird wahrscheinlich bis 2028 noch weiter toben, bis zu dem Punkt im Jahr 2028, an dem Sony keine Discs mehr für seine PlayStation-Veröffentlichungen herstellt. Eine Person, die fest davon überzeugt ist, dass wir in naher Zukunft keine physischen Spielekopien mehr brauchen werden, ist Gordon Thornton, ein ehemaliger PlayStation-Veteran mit 18 Jahren Erfahrung im Unternehmen, der als SVP für das globale Direct-to-Consumer-Geschäft tätig war. Ihm wird zugeschrieben, den PlayStation Store zu dem gemacht zu haben, was er heute ist, und natürlich wird er sein Baby unterstützen.

Im Gespräch mit Insider Gaming erklärte Thornton, warum er glaubt, dass Sony bereit ist, eine reine digitale Zukunft für das Gaming vorzuschlagen:

"Die Zurückhaltung, digitales Gaming zu übernehmen, und die Relevanz physischer Wiederverkäufer sind naturgemäß abgenommen. In großen Märkten wie Westeuropa und den USA hat sich das traditionelle Sofa-Gaming ins Internet verlagert, wobei die Spieler von zu Hause aus Kontakt aufnehmen. Darüber hinaus haben häufige digitale Verkäufe und Aktionen dazu geführt, dass Verbraucher auf den richtigen digitalen Preisrückgang warten und ein Spiel für sich selbst kaufen. All dies macht Digital für Spieler attraktiver als der allgemeine Reiz, den physische Physische bietet, wie das Teilen von Discs."

Außerdem glaubt Thornton nicht, dass die Preise sinken werden, wenn Sony auf einen reinen digitalen Bereich umstellt. Stattdessen erklärt er, dass Gaming nach einem Modell arbeitet, bei dem es so viel Einnahmen wie möglich erzielen muss, indem man zum Beispiel "nachhaltige Wertschleifen direkt in ein Spiel einbettet, um den Nutzerlebenswert und den durchschnittlichen Umsatz pro zahlenden Nutzer zu stärken." Insgesamt erwartet er, dass die Preise konstant bleiben, aber das liegt beim Publisher. nicht der Bahnsteigbesitzer, so Thornton.