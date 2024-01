Physische vs. digitale Spiele

HQ

Die Frage, ob Spiele physisch oder digital gekauft werden sollen, wird seit 15 Jahren kontrovers diskutiert. Es gibt zweifellos viele Argumente für und gegen beides. Auf der positiven Seite für physische finden wir die Tatsache, dass Sie Ihre Spiele tatsächlich besitzen und mit ihnen tun können, was Sie wollen, einschließlich des Weiterverkaufs, und dass sie in der Regel viel billiger sind. Zu den Vorteilen der Digitaltechnik gehören Dinge wie überlegener Komfort (sowohl beim Kauf als auch bei der Nutzung), dass es keine Disc enthält, die verloren gehen oder kaputt gehen kann, und dass es deutlich umweltfreundlicher ist als alle Transporte, Materialien, Verpackungen und Zwischenhändler.

Auf der negativen Seite für physisch stellen wir unter anderem fest, dass eine Disc tatsächlich verschwinden oder kaputt gehen kann und dann das Spiel weg ist, dass es fummeliger zu bedienen ist, als nur alles installiert zu haben, dass man keine billigere rein digitale Konsole kaufen kann und dass einige Titel einfach nicht physisch existieren. Wenn es um digitale Spiele geht, sind Spiele viel teurer und Sie besitzen sie nicht. Sie können also niemals ein Spiel verkaufen, das Sie beendet haben oder das Sie nicht mögen.

Letzteres ist eine Tatsache, die hervorgehoben wurde, als Discovery und Sony kürzlich ankündigten, dass sie Videoinhalte entfernen würden, die tatsächlich im PlayStation Store gekauft wurden. Zugegeben, die Anzahl der betroffenen Nutzer war recht gering, aber die Vereinbarungen sind so gestaltet, dass Ihnen Ihre Spiele jederzeit weggenommen werden können, ohne dass Sie etwas dagegen tun können.

Werbung:

Dies war zum Beispiel beim jüngsten Zusammenbruch von Stadia der Fall. Jeder, der eine große Sammlung von Spielen hatte, verlor alles. Google hat es mit Rückerstattungen gut gehandhabt, aber was würde passieren, wenn Steam abgeschaltet würde? Alle gekauften Spiele und Speicherdateien wären verschwunden. Soweit ich weiß, ist derzeit nur GOG ein großer Dienst, bei dem man seine Spiele tatsächlich besitzt und auch ohne den Launcher des Unternehmens darauf zugreifen kann und online ist

Das macht vielen Spielern Angst. Ihre Titel auch in Zukunft abspielen zu können, ist ein wichtiges Anliegen, obwohl es keineswegs sicher ist, dass HDMI-Anschlüsse etwas sind, das für alle Ewigkeit funktionieren wird. Schon jetzt wird es schwierig, einen Super Nintendo auf einem Flachbildfernseher mit RGB-Kabel zu nutzen, und wer sagt denn, dass der Fernseher der Zukunft in diesen kabellosen Zeiten überhaupt Buchsen für Kabel haben wird? Aber die Vorstellung, Spiele für Tausende von Dollar zu kaufen, nur um eines Morgens herauszufinden, dass man aus dubiosen Gründen von einem Dienst ausgeschlossen wurde oder dass eine Vereinbarung abgelaufen ist, die bedeutet, dass der Titel, den man gestern gekauft hat, plötzlich nicht mehr funktioniert, hat immer noch etwas besonders Ärgerliches. Es sind wirklich die großen Unternehmen gegen den kleinen Mann, und Sie wissen, dass Sie in diesem Fall Ihre Bedingungen bereits weggeklickt haben, indem Sie eine Menge Vereinbarungen akzeptiert haben, die Sie nicht gelesen haben, als Sie Ihre Konsole und Ihre Spiele gestartet haben.

Darüber hinaus kann ein Titel, den Sie zum vollen Preis gekauft haben, jederzeit auf eine Weise aktualisiert werden, die Sie wirklich hassen, was bedeutet, dass die Entwickler im Grunde etwas zerstören, für das Sie bezahlt haben. Können Sie sich ein anderes Szenario vorstellen, in dem wir dies akzeptieren würden? Der Kauf eines Sessels, der drei Monate nach dem Kauf so verändert wird, dass das Sitzen unbequem wird, die teure Bratpfanne kann plötzlich nicht mehr für Fleisch verwendet werden, oder die Star Wars-Filmbox mit der Originaltrilogie in ihrer ursprünglichen Form wird mit George Lucas' lausigen Neuauflagen überschrieben. Unsere Rechte, wenn es um Spiele geht, sind wirklich begrenzt und es gibt nicht viel, was wir dagegen tun können, wir haben das alles genehmigt, bevor wir überhaupt anfangen zu spielen.

Werbung:

Sie sollten also physisch kaufen? Nicht unbedingt. Denn das Problem dabei ist, dass physische Discs heute oft eher Token sind als etwas, das tatsächlich ein spielbares Produkt enthält. Nicht selten sehe ich, dass die neue Disc, die ich in meine Konsole schiebe, um ein Spiel zu installieren, nicht verwendet wird, sondern dass alle Daten trotzdem online heruntergeladen werden. Ich glaube fest daran, dass diejenigen, die in 20 Jahren versuchen werden, etwas von einer Diskette abzuspielen, nachdem die Server geschlossen wurden, zutiefst enttäuscht sein werden, da es in vielen Fällen überhaupt nicht funktionieren wird. Das gilt auch für diejenigen, die Spiele heruntergeladen haben. Denn auch wenn sie oft offline funktionieren, müssen sie zwischendurch noch verifiziert werden. Und ohne Server, die dies verifizieren können, wird es kein Glücksspiel geben. Es sind vor allem Switch-Besitzer, die diese Enttäuschungen vermeiden, aber selbst dort kommt es immer häufiger vor, dass alle oder einige der Spieldaten nicht enthalten sind, wenn man eine physische Kopie des Spiels kauft, und ich muss davon ausgehen, dass die Switch 2 (die Gerüchten zufolge noch in diesem Jahr erscheinen wird) digitalfreundlicher sein wird.

Ubisoft hat sich übrigens kürzlich zu dieser physischen oder digitalen Sache geäußert und nonchalant gesagt, dass wir Gamer uns daran gewöhnen müssen, unsere Spiele nicht zu besitzen. Und zu einem großen Teil sind wir schon so weit, aber ich denke, die Parallelen, die er zu Filmen zieht, sind fehlerhaft. Denn auch wenn ich keine VHS, DVD oder Blu-ray mehr besitze, ist es nicht schwer, legal praktisch jeden Film zu bekommen, den ich will (obwohl es einige Ausnahmen gibt), und das zu einem sehr niedrigen Preis. Bei Spielen handelt es sich jedoch um dedizierte Hardware, die in der Regel nur mit einer bestimmten Konsole funktioniert. Die beste Abwärtskompatibilität war Microsoft, denn mit der Xbox Series S/X können Sie Titel von Xbox, Xbox 360 und Xbox One spielen. Aber das ist alles andere als umfassend und es gibt mehrere Titel, die überhaupt nicht mehr für eine Konsole erhältlich sind und nicht digital gekauft werden können, wie im Fall des Nintendo DSi, was bedeutet, dass die heruntergeladenen Kopien, die die Leute haben, die letzten sind, die es gibt. Auf der anderen Seite ist es keine Kunst, die talentierte und schöne Anita Ekberg in dem Film "Das süße Leben" von 1960 zu sehen, dieser Film funktioniert genauso gut, unabhängig davon, welches Filmmedium Sie verwenden.

Spiele sind also ein sehr spezieller Fall, aber die Vorstellung, dass Spielefirmen ewig laufende Server haben, um nett zu der unbeschreiblich kleinen Anzahl von Spielern zu sein, die wirklich alte Titel herunterladen wollen, ist offensichtlich nicht realistisch. Digitale Spiele mögen lächerlich teuer sein, aber sie rechtfertigen keinen lebenslangen Server-Support.

Ich denke, der Preis ist der größte Nachteil von digitalen Spielen. Die Tatsache, dass es 70 US-Dollar kosten soll, ein neues Spiel zu kaufen, ist nicht wirklich seltsam (es entspricht einer 90-minütigen Tennissitzung und einem Kinobesuch für zwei Personen) und in Bezug darauf, wie viel Unterhaltung man bekommt, sind und bleiben Videospiele billig. 70 US-Dollar sind jedoch völliger Wahnsinn, wenn es etwa 50 US-Dollar auf Disc kostet, da einige Elektronikketten eine Kampagne bei Premieren haben und ihre Preise danach schnell senken.

Die Vorstellung, dass ein Spiel online immer am billigsten sein sollte, ist nicht realistisch, aber der Unterschied ist heute zu groß und wird nur dadurch ermöglicht, dass wir gerne für Bequemlichkeit bezahlen und konkurrierende Online-Shops nicht existieren. Apple hat hart gegen Epic gekämpft, um der einzige Anbieter zu sein, der Sachen für iOS verkauft, und auch auf der Xbox Series S/X gibt es keine Alternative, wenn man nicht das bezahlen möchte, was Tekken 8 zum Start digital kostet. Sony wurde sogar verklagt, mit dem Vorwurf, dass sie ihren PlayStation Store überteuern. Sie können nicht überprüfen, was ein anderes Geschäft für dasselbe digitale Spiel verlangt, da es keine Optionen gibt, aber Sie können es, wenn es um physische Formate geht. Und wenn du das Spiel in ein paar Wochen fertig hast (hauptsächlich Einzelspieler-Titel und Spiele, die du nicht magst), verkaufst du sie auf eBay oder Facebook und bekommst ein paar Dollar zurück. Dieser Unterschied ist so groß, dass selbst ich, der definitiv digital bevorzugt, während Werbeaktionen oft physische Spiele kaufe, und die meisten meiner digitalen Spiele wurden während des Verkaufs gekauft.

Also, wo will ich damit hin? Nun, dass es sowohl bei physisch als auch digital einige Vorteile gibt, aber auch einige wirklich schwere Nachteile, die größtenteils darauf zurückzuführen sind, dass wir unsere Spiele nicht mehr wirklich auf die gleiche Weise besitzen. Die Retro-Welle, die uns jetzt mit unverschämten Preisen für alte Titel überschwemmt, ist etwas, von dem ich nicht glaube, dass die heutige 25-jährige Generation den Tag erleben wird, an dem PlayStation 5 und Xbox Series S/X retro werden. Tatsächlich bin ich mir nicht sicher, ob irgendein Spiel in diesem Format in 20 Jahren überhaupt noch spielbar sein wird - aber bis dahin werde ich im Ruhestand sein und Limonade auf der Veranda trinken, in einer hoffentlich friedlicheren Welt, die erkannt hat, dass Kooperation bessere Ergebnisse für Mensch und Tier bringt als Krieg. Und ich werde hoffentlich ein paar alte Videospielsachen haben, die zumindest etwas Geld wert sind.

Im Gegensatz zu vielen von uns, die alte Musik-CDs, vielleicht Vinyl, Comics, Filme und Retro-Spiele besitzen, wächst jetzt eine Generation heran, die nichts davon hat. Sie greifen über Abonnements auf alles zu, aber sie besitzen im Vergleich zu etwas älteren Generationen sehr, sehr wenig Popkultur-Zeug. Ist das ein Problem? Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber es ist klar, dass es zumindest ganz anders sein wird.