Physische Switch-Fassung von Doom Eternal wurde von Bethesda gestrichen

Amerikanische Geschäfte kontaktieren seit Ende der Woche ihre Kunden, um sie über die Stornierung von Doom Eternal für die Nintendo Switch zu informieren. Bethesdas Erklärung stellt klar, dass es Änderungen am kommunizierten Veröffentlichungsplan des Titels gibt. Die physische Version des Ego-Shooters wurde auf der Nintendo-Plattform gestrichen. Der Titel wird also nicht auf einer Cartridge erhältlich sein, sondern muss über den Nintendo-Switch-eShop heruntergeladen werden. Die Produktion des Switch-Ports sei aber im Grunde beendet und fast fertig. Das Unternehmen bittet die Kunden um Entschuldigung und empfiehlt, sich an die jeweiligen Verkäufer zu wenden, um eine Rückerstattung für getätigte Reservierungen der physischen Formate zu erhalten. Noch immer fehlt uns das endgültige Erscheinungsdatum dieser Version, die von Panic Button verantwortet wird.

Quelle: Nintendo Everything, IGN.