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Während Xbox weiterhin mit seinen monumentalen Entlassungen Schlagzeilen macht, tut Sony dasselbe mit seiner Entscheidung, die Produktion von Discs ab Januar 2028 einzustellen. Sofern diese Änderung nicht auch mit ernsthaften Preissenkungen und besseren Verkäufen im PlayStation Store einhergeht, scheint es, als würden wir alle in naher Zukunft für den Großteil unserer Spiele deutlich mehr bezahlen.

Neue Daten, zusammengetragen vom niederländischen Medium Tweakers, zeigen, dass von 16 GOTY-Nominierten und Gewinnern aus dem Jahr 2021, die sowohl physisch als auch digital auf PlayStation verfügbar sind, die überwiegende Mehrheit der Titel als Disc deutlich günstiger war. Die digitalen PlayStation Store-Verkäufe konnten einige Rabatte bieten, aber diese entsprachen selten den Preisen der physischen Händler. In manchen Fällen, wie bei Death Stranding 2: On the Beach, hat sich der Preis digital nicht verändert, sodass es viel günstiger ist, es als physische Kopie zu kaufen.

Daten von Tweakers zeigen, dass man in Extremfällen beim Kauf eines physischen Spiels eine Ersparnis von 50 Euro erzielen kann. Der Secondhand-Markt spielt hier eine große Rolle, etwas, das für die PS6-Generation nicht existieren wird, wenn Sony die Discs abschafft. Wenn diese Änderung stattfinden soll, scheint Sony viel tun zu müssen, um sicherzustellen, dass die Verkaufszahlen und Preise so schwanken, dass die Leute nicht das Gefühl haben, immer den vollen Preis für einen Titel zahlen zu müssen, der vor Jahren erschienen ist.