Physische Ausgabe von Stardew Valley auf PC und Switch ist richtig niedlich

Die Bauernhof-Simulation Stardew Valley ist weiterhin eine heiße Kartoffel in der Spielewelt. Mehr als vier Jahre nach der Veröffentlichung hat der Entwickler Concernedape eine physische Sammleredition für PC und Nintendo Switch vorgestellt, die zusätzlich zur normalen Standardversion für beide Formate erhältlich sein wird. In dem dicken Paket finden Fans alles, was ihr Herz begehrt: Poster, Tücher und ein schön gestaltetes 3D-Diorama. Eine Kopie zum in den Schrank stellen bekommt ihr ab dem 6. November, der Preis für die Sammlerversion liegt bei ungefähr 70 Euro. Beim Hersteller Fangamer findet ihr alle weiteren Infos.

