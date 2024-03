Physiker und Akustiker geraten über Dunes Klopfer aneinander

HQ

Es ist zu einer ziemlichen Erwartung geworden, dass Menschen Elemente von Science-Fiction-Filmen auseinandernehmen, um zu skizzieren, ob einige ihrer Ideen eine Grundlage für die Realität haben. Nun ist genau das mit Dune: Part Two passiert, wie der Physiker Neil deGrasse Tyson auf The Late Show mit Stephen Colbert gesprochen hat, um zu erklären, dass die Klopfer, die Sandwürmer anlocken, grundsätzlich nicht funktionieren würden.

In der Sendung sprach er, um sein neues Buch To Infinity and Beyond zu promoten, ein Buch, das sich mit verschiedenen Filmen befasst und auf wissenschaftliche Mängel im Zusammenhang mit ihnen hinweist, und erwähnte, dass die Klopfer in der Welt von Dune nicht funktionieren würden.

Wie Feature First bemerkte, sagte Tyson: "Du kannst nicht auf Sand klopfen, wenn du das mit Sand machst, wird es niemand sonst hören... Sie haben den Wurm, der schnell geradeaus geht, nein, so funktioniert die Physik nicht, sie müssen sich zusammenrollen."

Dies hatte jedoch dazu geführt, dass sich ein Akustiker meldete und seine Gedanken zu diesem Thema äußerte. Periodic Audio, bekannt als Hersteller amerikanischer HiFi-Produkte, hat sich auf X zu Wort gemeldet und hinzugefügt: "Akustiker hier. Er irrt sich. Die Schallgeschwindigkeit im Sand beträgt etwa 1626 m/s, etwa das 5-fache der Schallgeschwindigkeit in der Luft. Schall breitet sich perfekt durch Sand aus."

Diese Behauptung wurde sogar mit einem Link zu einer Forschungsarbeit untermauert, die von der National Library of Medicine veröffentlicht wurde, was die Frage aufwirft, wer wirklich Recht hat?