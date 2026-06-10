Phranque der Würfel war einer der ersten Charaktere, die Cory Barlog für God of War: Laufey umrissen hat, so der Spielleiter

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Während ein Großteil der Ankündigung für God of War: Laufey von den Fans der Reihe mit stehenden Ovationen aufgenommen wurde, war es, wenn es irgendetwas gab, das aus allen Ecken des Internets Kritik hervorrief, die Einbindung des Jack Quaid Cube alias Phranque. Der schlagfertige Dialog des Würfels, die Unbeholfenheit seiner Einbindung und die Tatsache, dass er scheinbar nicht auf irgendeiner Mythologie basiert, haben viele verschiedene Kritikpunkte hervorgerufen.

Der Regisseur des Spiels, Ariel Lawrence, sagt jedoch, dass Phranque der Schlüssel zu God of War: Laufey ist, was auf eine Weise klar wird, sobald wir das Spiel selbst spielen. "Als ich zum Team zurückkam, waren die beiden Charaktere, von denen Corey [Barlog] tatsächlich gestartet wurde, sowohl Faye als auch Phranque", sagte sie in einem Interview mit dem YouTuber FlowGames (über Wccftech).

"Sowohl Phranque als auch Rue sind wirklich wichtig, sowohl bei den Kampfassistenzen als Ergänzung zu Fay, als auch beim Fortbewegen und Lösen von Rätseln, und allein wegen der Nützlichkeit beider und dem, was sie in ihren Formen leisten können. Für Phranque als kosmischen Geleewürfel war es für das Team definitiv spannend, wie wir ihn in bestimmten Teilen der Welt einsetzen können, was die Designarbeit angeht", fuhr Lawrence fort.

Es ist leicht vorstellbar, wie ein großer Würfel mechanisch nützlich sein könnte. Phranque könnte eine Plattform zwischen den Bereichen sein oder eine federnde Sprungplatte, die uns erlaubt, größere Höhen zu erreichen. Wir haben bereits seinen Einsatz im Kampf gesehen, wie er Gegner rammt, während er sich über das Schlachtfeld schlägt. All das klingt in Ordnung, aber sie beheben vielleicht nicht die Müdigkeit vieler Fans, die viele Fans erleben, und wenn man einen skurrilen Würfel sieht, gesprochen von einem der schlagfertigsten Typen, erkennt man, woher ein Teil der Kritik kommt.