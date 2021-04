Phosphor Studios von People Can Fly übernommen

You're watching Werben

People Can Fly bringt man dieser Tage mit dem neuen Outriders und Bulletstorm in Verbindung. Um aktuelle und kommende Produktionen zu stärken, hat das Unternehmen das in Chicago ansässige Team von Phosphor Studios übernommen, wie sie heute Morgen mitteilten. Damit gehören allein in den USA bereits drei Entwickler zu People Can Fly, international sind es inzwischen sieben Teams.

Phosphor Studios zeichnete sich in den letzten Jahren für die Entwicklung einiger Mobile- und VR-Titel verantwortlich. Auf dem Handy hat das Studio beispielsweise moderate Umsetzungen von World War Z und Man of Steel angefertigt. In Zukunft werden sie als "People Can Fly Chicago" zu einem unterstützenden Faktor in der Maschinerie des Entwicklers.

