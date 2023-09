Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy für Game Pass bestätigt

HQ

Wir lieben Ace Attorney genauso sehr wie alle anderen, und während wir auf Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy warten, haben wir gute Neuigkeiten für Game Pass-Abonnenten.

Capcom hat bestätigt, dass Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (eine massive Trilogie, die 2019 auf den Markt kam, einschließlich aktualisierter HD-Versionen von Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Justice for All und Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations) werden am 26. September zum Game Pass hinzugefügt, was bedeutet, dass wir uns darauf freuen können, die Sammlung ab nächster Woche zu spielen.

Sie teilten auch einen neuen Trailer von Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, einer weiteren wirklich großen Sammlung mit Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies und Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice. Capcom hat die Veröffentlichung bisher nicht spezifiziert und nur gesagt, dass sie Anfang 2024 veröffentlicht werden würde, aber der Trailer endet mit einem soliden Veröffentlichungsdatum, wie sich herausstellt, dass er am 25. Januar für PC, PlayStation, Switch und Xbox Premiere hat.

Diese Sammlung bietet "verbesserte HD-Auflösung, flüssigere Animationen, alles im Seitenverhältnis 16:9 für die gesamte Sammlung". Capcom sagt auch, dass es eine "neu erstellte Benutzeroberfläche enthält, die ebenfalls hinzugefügt wird, um modernen Bildschirmgrößen sowie verbesserten Menü- und Systemfunktionen gerecht zu werden".

Hört sich ziemlich gut an, schaut euch den neuen Trailer unten an.