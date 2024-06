Phoenix Springs wird diesen September starten

Wenn Sie das auffallend animierte, storyreiche Mystery-Spiel Phoenix Springs von Calligram Studio genau im Auge behalten haben, wissen Sie wahrscheinlich, dass das Spiel gerade beim Day of the Devs Showcase erschienen ist.

Während der Ausstrahlung wurde gerade bestätigt, dass der Indie-Titel noch in diesem Jahr, am 16. September 2024, sein Debüt geben wird, um genau zu sein. Das Spiel wird auf dem PC debütieren, und wenn Sie mit dem Spiel nicht vertraut sind, können Sie unten eine kurze Erklärung dessen sehen, was es bieten wird, sowie einige neue Bilder.