Phoenix Point erscheint im Oktober als Behemoth Edition auf PS4 und Xbox One

Über den offiziellen Twitter-Account haben die Entwickler Snapshot Games Anfang der Woche angekündigt, dass sie ihr rundenbasiertes Strategiespiel Phoenix Point am 1. Oktober auf PS4 und Xbox One veröffentlichen werden. Der Titel erscheint in der sogenannten Behemoth-Edition, die neben dem Basisspiel vier Add-Ons und ein DLC-Paket enthält.

Drei Zusatzinhalte sind auf dem PC bereits erhältlich und am 1. Oktober wird das DLC „Corrupted Horizons" auf allen Plattformen erscheinen. Nach diesem Termin soll Phoenix Point nativ auch auf PS5 und Xbox Series landen, die das Taktikabenteuer bei "4K/60 fps"-Performance wiedergeben können sollen. Besitzer der Xbox-One-/PS4-Editionen dürfen ohne zusätzliche Kosten auf die Current-Gen-Erfahrung aufrüsten, sobald diese verfügbar wird.

Phoenix Point erschien 2019 auf dem PC und damals haben wir das Game mit einer Kritik begleitet. Spielerisch orientiert sich Snapshot Games stark an der Xcom-Serie von Firaxis, aber die gefällt den meisten Spielern ja.