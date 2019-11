Phoenix Point bekommt außerirdischen Trailer vor Verkaufsstart in der kommenden Woche

Phoenix Point soll am 3. Dezember auf dem PC (Epic Games Store) landen (PS4 und Xbox One folgt nächstes Jahr), doch noch bevor wir den "spirituellen Nachfolger von Xcom" selbst erleben dürfen, hat uns Snapshot Games einen brandneuen Trailer geschickt. Darin wird vor allem auf die Tonalität des Spiels eingegangen, denn in Phoenix Point lebt die Zivilisation in voneinander getrennten Enklaven. Das sogenannte Phoenix-Projekt soll den rivalisierenden Machtkämpfen ein Ende bereiten und die Menschheit vereinen, wie aus der offiziellen Beschreibung hervorgeht. Chefentwickler Julian Gollop hat am ursprünglichen Xcom mitgewirkt und will sein Glück mit diesem Titel erneut versuchen.

