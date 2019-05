Phoenix Labs illustriert Nutzungsdaten von Dauntless

Dauntless scheint ein echter Erfolg zu sein, jedenfalls kann Phoenix Labs gute Argumente vorweisen. Das macht ja auch Sinn, schließlich ist Monster Hunter: World cool gewesen und man kann das Game kostenlos zocken - mit den eigenen Freunden auf allen unterstützten Plattformen. In jedem Fall ist die Popularität von Dauntless in den letzten Wochen rasant gestiegen und täglich scheinen mehr Spieler auf das Free-to-Play-Actionspiel aufmerksam zu werden. Mittlerweile sollen sich laut dem Entwicklerstudio sechs Millionen Spieler der Jagd angeschlossen haben, was medienwirksam dazu genutzt wird, um eine schicke Infografik mit vielen weiteren Details zu präsentieren.

Dort sehen wir, dass jeder Spieler im Schnitt 90 Minuten spielt, in dieser Zeit durchschnittlich nur drei Jagden abschließt und dass 60 Prozent aller Slayer-Gruppen auf gemischten Plattformen spielen. Hört sich alles gut an, aber was haltet ihr denn eigentlich vom Spiel? Die Woche haben wir übrigens eine Kritik zu Dauntless veröffentlicht, falls ihr noch gar nichts vom Spiel gehört haben solltet und jetzt Lust bekommen habt.