Phoenix Labs entlässt über 30 Entwickler

Dieses Jahr war ein hartes Jahr für die Spieleentwicklungsszene, da es eine Vielzahl von Entlassungen gab, die Studios auf der ganzen Welt betrafen. Das jüngste Unternehmen, das diese Erfahrung gemacht hat, ist Phoenix Labs, das allein in diesem Jahr seine zweite Entlassungsrunde hinter sich hat.

Gamesindustry.biz berichtet, dass mehrere Mitarbeiter auf ihren LinkedIn-Profilen darauf hingewiesen haben, dass sie vom Entwickler entlassen wurden, und dass die Gesamtzahl der Entlassungen 34 Personen zu betragen scheint.

Phoenix Labs hat die Entlassungen inzwischen in einer Erklärung bestätigt, in der erwähnt wird, dass die Auswirkungen der entlassenen Mitarbeiter "vermisst werden und durch alles, was das Studio in Zukunft tut, weiterleben werden" und dass die Arbeit an den Spielen des Entwicklers auf Kurs bleibt, einschließlich der DLC- und Dauntless-Updates von Fae Farm.