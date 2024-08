Philips Hue Twilight erweitert das Hue-Sortiment um eine geschmackvolle Nachttischlampe

HQ

Wir sind hier bei Gamereactor oft von der Hue-Reihe von Philips angetan, und die neueste Ergänzung ist die Philips Hue Twilight. Im Wesentlichen handelt es sich um ein Nachtlicht oder eine Nachttischlampe, die Sie mit einem schönen Lichtverlauf in den Schlaf wiegt.

Mit einem dezenten, eleganten Design und über 25.000 Stunden Licht wäre es ein Bärendienst, sie als starke Lampe zu bezeichnen. Es gibt jedoch einen Vorbehalt bei diesem Licht, und das ist der Preis. Bei knapp 250 £ zahlen Sie einen hübschen Cent dafür, aber ist es das wert?

Nun, das erfährst du in unserem Quick Look unten oder in unserem vollständigen, ausführlichen Testbericht über die Philips Hue Twilight hier.