Philips Hue Go ist die tragbare intelligente Lampe, von der du nie wusstest, dass du sie brauchst

Während Sie den intelligenten Lichtraum wahrscheinlich nicht mit tragbar in Verbindung bringen, hat Philips beschlossen, diese Nuss mit seinem neuesten Angebot, der tragbaren Tischlampe Hue Go, zu knacken. Während Sie wahrscheinlich bereits zusammenstellen können, was diese Lampe so einzigartig macht, ist die Idee, dass Sie dieses Gadget leicht überall hin mitnehmen können, um ein farbenfrohes Ambiente zu schaffen, wobei es sogar für den Außenbereich geeignet ist.

Mit Bluetooth- und Hue Bridge-Kompatibilität sowie sofortigem drahtlosem Dimmen haben wir die Lampe in den Mittelpunkt unserer neuesten Episode von Quick Look gestellt, und Sie können sich das unten ansehen, um eine Reihe zusätzlicher Fakten und Gedanken von unserem eigenen Magnus zu sehen.