Philippinen von tödlichem Erdbeben erschüttert

Gerade haben wir die Nachricht erhalten, dass ein Erdbeben der Stärke 6,9 am späten Dienstag die zentralen Philippinen erschüttert und mindestens 69 Tote und viele weitere Verletzte gefordert hat. In den nördlichen Städten von Cebu haben die Krankenhäuser Mühe, den Zustrom von Patienten zu bewältigen, während Wasser und Strom weiterhin unterbrochen sind. Die Behörden haben in den schwer betroffenen Gebieten, in denen die Evakuierten dringend auf Nahrung, sauberes Wasser und Rettungshilfe warten, den Katastrophenzustand ausgerufen. In der Zwischenzeit hat Präsident Ferdinand Marcos Jr. schnelle Hilfe versprochen, wobei nationale Organisationen die Operationen vor Ort koordinieren werden. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!