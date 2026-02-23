Phil Spencers Weggang von Xbox war "nicht geplant"

HQ

Am Wochenende haben wir erfahren, dass Phil Spencer zusammen mit Chefin Sarah Bond die Xbox verlässt, praktisch mit sofortiger Wirkung. Asha Sharma übernimmt, und seitdem wir das gehört haben, strömen die Nachrichten für Spencer und seine 38-jährige Karriere bei Microsoft ein.

Wenn dir diese Nachricht plötzlich kam, dann liegt das daran, dass sie bei Xbox ebenso ungeplant war. Greg Miller von Kinda Funny Gamescast sagte, er habe kürzlich eine Information erhalten, was ihn glauben lässt, dass Spencers Abgang ungeplant war. "Wenn du uns vertraust, sage ich, dass das nicht geplant war," sagte Miller (über GamingBolt).

Das wird wahrscheinlich nur Spekulationen darüber anheizen, was Spencer und Bond vertrieben hat, aber mit sinkenden Hardwareverkäufen, stagnierenden Game Pass-Abos und Software, die sich auf anderen Plattformen besser verkauft, wussten wir schon seit einiger Zeit, dass es für Xbox nicht gut aussieht. Es wird Zeit brauchen, bis wir sehen können, wie sich die Zukunft des grünen Teams entwickelt, aber wir wissen, dass es mit einer scheinbar unspektakulären Entfernung von zwei seiner Führungskräfte begann.

Warum glaubst du, war Phil Spencers Weggang nicht geplant?