Phil Spencer: Zum Start wird es genügend Xbox-Series-X-Konsolen geben

Der Xbox-Chef Phil Spencer besuchte diese Woche den Podcast des ehemaligen Chefs von Nintendo Amerika, Reggie Fils-Aime. In diesem Format sprachen die beiden Manager über die Veröffentlichung der Xbox One und welche Lehren Microsoft daraus gezogen hat. Zur Erinnerung: Große Teile Europas mussten ein ganzes Jahr lang auf die offizielle Veröffentlichung der Konsole warten, während der Rest der Welt bereits fleißig spielen konnte. Mit der Xbox Series X wird es dieses Problem nicht geben, meint Spencer - es soll bei der Veröffentlichung nämlich genügend Einheiten geben:

"Unsere Lieferkette fühlt sich [...] Hardwareseite gut an. Wir haben das Gefühl, dass wir in der Lage sind, genügend Einheiten zu erhalten. Und ihr wisst ja, wir sind ziemlich engagiert, da wir über eine weltweite Markteinführung gesprochen haben. Das haben wir leider nicht mit der Xbox One gemacht. Ich weiß noch, dass du das vom Nintendo-Campus aus gesehen hast. Wir haben Monate und Monate gebraucht, um einige der unglaublich wichtigen Märkte zu erreichen, deshalb ist die weltweite Markteinführung so wichtig für uns."

Der Xbox-Chef erklärt uns also, dass die Produktion der neuen Konsolen reibungslos verläuft. Auch bei der Software stellt sich wohl langsam so etwas wie Normalität ein: "Software auf der Plattformseite macht gute Fortschritte. Die Spiele machen Fortschritte."

Quelle: Wccftech.