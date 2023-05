Phil Spencer zu Sony: "Schöner Auftakt zur "Show"-Saison"

HQ

Gestern hatte Sony endlich seinen ersten großen Showcase seit zwei Jahren, bei dem sie viele kommende Projekte enthüllten, die hauptsächlich für PlayStation, aber auch für andere Formate veröffentlicht werden. Dies ist das erste große Videospiel-Event in der Zeit, in der die E3 stattfand, und es gibt noch viele weitere wie das Summer Games Fest am 8. Juni und Xbox Games Showcase 2023 am 11. Juni.

Eine Person, die die Mühe, die Sony in den Showcase gesteckt hat, zu schätzen scheint, war der Xbox-Chef Phil Spencer, der an den Leiter der PlayStation Studios, Hermen Hulst, twitterte und schrieb:

"Herzlichen Glückwunsch an Sie und die Teams bei der Showcase. Ich weiß, dass eine Menge Arbeit in diesen Shows steckt und es macht Spaß, zu sehen, was noch kommt. Schöner Auftakt in die "Show"-Saison."

Wir freuen uns zwar immer, wenn die Führungskräfte mit gutem Beispiel für die Gaming-Community vorangehen, aber wir sind auch neugierig: Was hältst du vom PlayStation-Showcase?