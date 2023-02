Phil Spencer: "Xbox wird existieren", wenn die Übernahme von Activision Blizzard blockiert wird

HQ

Es ist Crunch-Time für Microsoft. Nach der Ankündigung der Absicht, Activision Blizzard für herzzerreißende 68,7 Milliarden US-Dollar zu kaufen, nähert sich das riesige Technologieunternehmen dem Zeitraum, in dem es den Abschluss des Deals erwartet hatte. Verschiedene Handelsorganisationen auf der ganzen Welt sind jedoch immer noch bestrebt, diesen Prozess zu stoppen, zu blockieren oder zu verlangsamen, und in letzter Zeit war Xbox-Chefhoncho Phil Spencer in Großbritannien und führte Gespräche mit der Competition and Markets Authority (CMA) des Landes, um alles in Ordnung zu bringen und auszubügeln.

In diesem Sinne setzte sich Spencer kürzlich mit der Times zusammen, um über den Deal zu sprechen, wo er gefragt wurde, was passieren würde, wenn die Übernahme letztendlich blockiert würde.

"Dies ist eine wichtige Akquisition für uns", sagte Spencer. "Es ist kein Dreh- und Angelpunkt auf lange Sicht - Xbox wird existieren, wenn dieser Deal nicht zustande kommt."

Spencer ging später auf die Entscheidungen ein, den Deal zu blockieren, und fügte hinzu:

"Wettbewerb bedeutet, dass wir versuchen, stärker zu werden. Ich habe keine gute Begründung für ... Wie ein besserer Wettbewerb bei Konsolen irgendwie schädlich für die Verbraucher ist.

"Denn für mich gibt es den Verbrauchern mehr Auswahl, wenn wir, Sony und Nintendo auf dem Konsolenmarkt gut abschneiden - wir alle mit Stärken und Einzigartigkeit sowie Inhalten und Fähigkeiten.

"Ich würde es hassen, wenn Konsolen dorthin gehen, wo Telefone sind, wo es nur zwei Hersteller gibt. Und im Moment haben wir drei gute Konkurrenten."

Mit dem Deal, der ursprünglich bis zum Sommer 2023 akzeptiert oder abgelehnt werden sollte, was wird Ihrer Meinung nach passieren, wenn wir uns diesem Zeitraum nähern?