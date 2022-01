Phil Spencer: Xbox Series verkauft sich bislang besser als jede vorangegangene Xbox-Generation

HQ

Im Interview mit der New York Times spricht der Xbox-Chef Phil Spencer über die hohe Nachfrage am Konsolenangebot des Unternehmens. Er sagt, dass die Xbox Series in einem Jahr mehr Geräte verkaufen konnte, als es früheren Konsoleniterationen des Herstellers im gleichen Zeitrahmen gelang:

"Es ist wirklich schwer, eine Xbox oder eine neue Playstation auf dem Markt zu finden und das liegt nicht daran, dass das Angebot kleiner ist als je zuvor. Das Angebot ist in Wirklichkeit so groß wie es schon immer war. Die Nachfrage übersteigt das Angebot aber leider für uns alle. Derzeit haben wir mehr [Geräte] dieser Xbox-Generation, sprich Xbox Series X und [Series] S, verkauft in als jeder früheren Xbox-[Generation]. Unsere Aufgabe ist es, das Angebot an einen Ort bringen, an dem wir diese Nachfrage decken können."

Dass sich die Xbox Series besser schlägt, als es den vergangenen drei Xbox-Generationen in den ersten zwölf Monaten nach der Markteinführung gelang, haben wir mittlerweile schon häufiger zu hören bekommen. Laut Schätzungen des NPD-Analysten Daniel Ahmad müsste die Xbox Series inzwischen rund 12 Millionen Geräte abgesetzt haben. Sony meldete bereits im September vergangenen Jahres, dass die PS5 mehr als 13,4 Millionen Geräte verkaufen konnte.