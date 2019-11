Phil Spencer: Xbox Scarlett konzentriert sich auf neue Geschichten und neue Charaktere

Microsoft ist seit Jahren damit beschäftigt, das Fehlen großer, exklusiver Spiele auf der Xbox One auszugleichen. Das Unternehmen konzentriert sich vor allem auf den Ausbau bestehender Marken und Fortsetzungen, als brandneue Projekte und Experimente im AAA-Bereich zu wagen. Gleichzeitig wurden die internen Xbox Game Studios in den vergangenen zwei Jahren kontinuierlich ausgebaut, um für die neue Konsolengeneration, angeführt durch die Xbox Scarlett, gewappnet zu sein. Dort sollen laut dem Xbox-Chef Phil Spencer wieder die Geschichten und neue Charaktere im Mittelpunkt stehen:

"Eines der schönen Dinge bei dieser Umstellung von Xbox One auf Project Scarlett ist, dass ihr die Spiele von heute und morgen auf zukünftiger Hardware spielen könnt", erklärte Spencer in einem Interview. "Das ist eine der Verpflichtungen, die wir für diese Generation eingegangen sind. Als wir die Xbox One veröffentlichten, sahen die Spiele, die man auf der Xbox One spielen konnte, einfach besser aus. Wir möchten das wiederholen, aber ich weiß auch, dass die Leute über neue Geschichten, neue Charaktere auf der neuen Plattform aufgeregt sein werden, denn das ist etwas, auf das wir uns ebenfalls konzentrieren."

Klingt das nach dem richtigen Fokus des Xbox-Teams?

