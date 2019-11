Phil Spencer: Xbox konzentriert sich gezielt auf Entwicklung von RPG-Spielen

Die vielen Mitglieder der Xbox Game Studios haben sehr unterschiedliche Spezialgebiete, doch ein Genre scheint bei Microsoft derzeit besonders hoch im Kurs zu stehen. In einem Interview, das der Publisher selbst produzieren ließ, erklärt Phil Spencer von Xbox, dass sich die Firma auch in Zukunft stärker auf Rollenspiele konzentrieren möchte:

"Eines der Dinge, auf die ich heute wirklich stolz bin, ist, wie RPGs bei uns aufsteigen. Damals, als ich an Mass Effect 1 [arbeitete] oder an Jade Empire und Fable... ich erinnere mich, dass wir Rollenspiele wirklich als etwas Wichtiges [beworben] haben. [Damals] waren Ego- und Third-Person-Shooter stark, aber es ist schön, dass [The] Outer Worlds herauskam und [bald] Wasteland [3]... Ich denke, RPG ist ein Bereich, auf den wir uns gezielt konzentriert haben und für den wir mehr tun wollten."

Wasteland 3 ist bereits auf den Weg zu uns und landet am 19. Mai. Wir wissen auch, dass Playground an einem neuen Fable arbeitet, doch wer aus den Xbox Game Studios könnte ansonsten noch an einem großen neuen Rollenspiel arbeiten?

Zu diesem Zusammenhang passt ein Gespräch mit Eurogamer, in dem Spencer letzte Woche erklärte, dass er noch immer gerne einen asiatischen Entwickler für die Xbox Game Studios erwerben würde, um ihr Portfolio mit diversen Ideen aufzufrischen: "Ich würde gerne mehr Einfluss auf unser eigenes First-Party-Team von asiatischen Entwicklern sehen. Da nichts unmittelbar bevorsteht, ist das hier keine Vorankündigung. [Das] wäre jedoch eine echte Chance für uns."

Spencer schloss seine Gedanken zu diesem Thema mit der Aussicht, dass Microsoft derzeit daran arbeite, die Beziehungen zu asiatischen Studios zu verbessern. Das brauche allerdings seine Zeit und deshalb glaubt der Xbox-Chef, dass sie selbst einen asiatischen Entwickler unterhalten sollten:

"Ich liebe die Tatsache, dass wir hier stehen und verkünden können, dass Yakuza, Kingdom Hearts und Final Fantasy [auf die Xbox] kommen. Das geschieht durch Beziehungen mit Dritten, die einige Zeit in Anspruch nehmen. Und wir haben uns wirklich darauf konzentriert. Ich denke wir könnten eine starke First-Party-Möglichkeit aufbauen. Das haben wir in der Vergangenheit gehabt und ich glaube, dass wir es noch einmal tun sollten."