Phil Spencer: "Wir werden in Zukunft definitiv mehr Konsolen machen" "Wir versuchen zu erweitern: 'Was bedeutet eine Xbox? Ich möchte, dass Xbox in 20 Jahren etwas ist."

HQ Seit Microsoft Anfang des Jahres angekündigt hat, Spiele für konkurrierende Formate zu veröffentlichen, sprechen viele darüber, was dies für die Zukunft der Xbox bedeutet. Ob es überhaupt möglich ist, Konsolen zu verkaufen, wenn man keine exklusiven Inhalte hat, ist eine Frage, die berechtigt zu sein scheint. Bereits im Februar sagten die Führungskräfte der Xbox Game Studios, dass sie an einer neuen Konsole arbeiten, die brutal leistungsstark sein würde, und diese Woche gab Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer offen zu, dass sie an tragbarer Hardware arbeiten. Er erklärte kürzlich, dass es der Xbox-Abteilung derzeit besser geht als je zuvor. Nun wurde Spencer vom Rolling Stone interviewt, und das Thema kommende Konsolen kam wieder auf, woraufhin er sagte, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass es weitere Xboxen geben wird: "Wir werden in Zukunft definitiv mehr Konsolen und andere Geräte entwickeln." Er erwähnte auch, dass Konsolen leider nicht von Generation zu Generation ihren Marktanteil erhöhen, und er hat seinen Blick 20 Jahre in die Zukunft gerichtet: "Wir versuchen zu erweitern: 'Was bedeutet eine Xbox? Ich möchte, dass die Xbox in 20 Jahren etwas ist. Ich denke, damit Xbox lebendig und erfolgreich sein kann, muss es um mehrere Hardwareteile gehen." Worauf bist du am meisten gespannt, auf die nächste Xbox-Konsole oder eine tragbare Xbox?