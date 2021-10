Phil Spencer: Wir sind definitiv noch nicht fertig mit Akquisitionen

HQ

Microsoft hat seine First-Party-Bemühungen in den letzten drei Jahren mit mehreren Akquisitionen bedeutend gestärkt und so langsam sehen wir die Ergebnisse dieser Intensivierungen in Form von exklusiven Spielen. Nachdem der große Bethesda-Deal im März finalisiert wurde, haben wir keine weiteren Studiokäufe des Unternehmens bemerkt, doch der Xbox-Chef Phil Spencer hat in einem Interview mit dem Wall Street Journal durchscheinen lassen, dass sie sich weiterhin auf Expansionskurs befinden: "Wir sind definitiv noch nicht fertig. Es gibt keine Quote, keinen Zeitplan, [bis wann] ich Studios kaufen muss. Doch sobald wir ein Studio finden, in das wir gut passen... dann absolut."

Quelle: Tom Warren.