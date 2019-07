Phil Spencer: "Wir müssen daran arbeiten" gute Spiele zu entwickeln

Phil Spencer, Head of Xbox bei Microsoft, hat keine Angst davor über die Industrie und das Klima in dem wir uns befinden zu sprechen, wenn es um Spiele geht. In einem Interview mit Fortune Magazine erwähnte Spencer, dass das Unternehmen noch viel zu tun hat, was Spiele betrifft.

''Sehr wenige Leute machen ihre Xbox an um an das Dashboard zu starren. Leute schalten ihre Xbox an um Spiele zu spielen, und Ich denke wenn wir eine starke First-Party Xbox haben, dann bedeutet dass wenn ich über Xbox nachdenke, dass ich gleichzeitig an qualitativ hochwertige Spiele denke. Da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns. Wir haben nicht immer unsere beste Arbeit getan in den vergangenen Jahren wenn es um First-Party-Angelegenheiten geht,'' erklärte er und fügte hinzu, dass die Xbox Game Studios Initiative einen Teil dazu beiträgt, das Thema voranzubringen.

''Wir geben uns bewusst Mühe in unsere First-Party zu investieren [...] es ist eine Mixtur aus Technologie und Kunst. Und es ist niemals leicht solche Sachen zu planen und sicherzugehen dass wir die Zeit haben um alles richtig zu machen. Das war nicht immer so in unserer Organisation, doch ich fühle mich gut damit. Ich weiß dass unsere Fans sehen wollen wie wir es besser machen und unsere Teams stehen vollkommen hinter diesem Wunsch.''

Später ging Spencer darauf ein dass er daran glaubt, dass Cloud-basiertes Gaming die Zukunft der Industrie ist, weswegen Xbox in letzter Zeit diesen Punkt so hervorgehoben hat. ''Ich denke unsere Rolle als Spieleindustrie, wenn du deine Zeit und dein Geld in diese großen Franchise investieren möchtest, dann sollten wir diese so lange wie möglich live anbieten. Wir möchten dass viele dieser Spiele niemals enden, das sind Spiele die die Zeit überdauern wollen. Deswegen der Fokus auf die Cloud-Infrastruktur, die es diesen Spielen erlaubt sich von Gerät zu Gerät zu bewegen oder zumindest der Spielstand auf dem Spiel, selbst wenn das Spiel eine lokale Runtime hat.''

Microsoft's Investition in Cloud Gaming geht von xCloud aus, einem System über das Spieler Titel auf sämtlichen Geräten abspielen können indem sie diese streamen. Das Ganze wurde bereits vor einigen Monaten gezeigt, als Forza auf einem Handy abgespielt wurde. Das Video dazu findet ihr unten.

Was sollte Microsoft eurer Meinung nach in Zukunft machen?

Danke Wccftech.