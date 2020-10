Phil Spencer: "Wir haben Zenimax nicht erworben. Wir haben unsere Absicht bekannt gegeben, Zenimax zu erwerben."

In unserem Interview mit Phil Spencer äußerte sich der Xbox-Chef auch über das Thema Zenimax/Bethesda und verriet dabei, dass die Akquisition noch nicht abgeschlossen ist.

"Zunächst möchte ich sagen, dass wir Zenimax nicht erworben haben." erklärte Spencer im Laufe des Gesprächs. "Wir haben unsere Absicht bekannt gegeben, Zenimax zu erwerben. Aktuell wird die Akquisition von den Aufsichtsbehörden überprüft und wir sehen dort keine Probleme. Wir gehen davon aus, dass das Geschäft Anfang 2021 abgeschlossen sein wird."

Zudem erläuterte das öffentliche Gesicht der Xbox-Marke: "Ich sage das, um Leute wissen zu lassen, dass ich mich nicht mit Todd Howard und Robert Altman zusammensetze und ihre Zukunft plane. Das darf ich momentan nicht, das wäre illegal. Ich weiß, dass deine Frage gar nicht darauf abzielt, aber ich bekomme gerade viele dieser Fragen. 'Ist dieses Spiel exklusiv? Wird jenes Spiel exklusiv sein?' Und im Moment ist das gar nicht meine Aufgabe in Bezug auf Zenimax. Meine Aufgabe ist es nicht, mich hinzusetzen, ihr Portfolio durchzugehen und zu diktieren, was passiert."

In Bezug auf seine Hoffnungen verriet Spencer: "Was ich langfristig will ist, dass diese erstaunlichen Studios die besten Spiele entwickeln, die sie jemals erstellt haben. Deshalb setzte ich mich mit Todd zusammen und diskutiere. Wir kennen uns seit Jahren und haben irgendwann über diese Partnerschaft gesprochen. Wir sahen uns in die Augen und sagten: 'Okay, was machen wir hier eigentlich?' Und er sagte: 'Ich möchte die besten Spiele entwickeln, die ich je gebaut habe, und ich möchte, dass die Unterstützung von Microsoft das ermöglicht.'