Phil Spencer: Wir haben keine Pläne, den Game Pass für PlayStation und Nintendo zu veröffentlichen

Schon seit geraumer Zeit wird gemunkelt, dass Microsoft plant, den Game Pass für mehrere Plattformen zu veröffentlichen, vor allem dann für PlayStation und Nintendo. Wenn Sie darauf gehofft haben, können Sie jetzt aufhören zu träumen, denn es sieht nicht so aus, als ob es in naher Zukunft passieren wird, wenn überhaupt. In einem Interview mit Windows Central sagte Phil Spencer, dass es derzeit keine Pläne gibt, den Game Pass auf eine der beiden Plattformen zu bringen.

Er sagte dem Magazin: "Ich beginne damit, dass wir keine Pläne haben, den Game Pass auf PlayStation oder Nintendo zu bringen. Das ist nicht in unseren Plänen. Aber ich denke, Sie haben den richtigen Punkt getroffen, nämlich "was es bedeutet, eine Xbox zu besitzen". Ich möchte mich darauf konzentrieren, wie wir weiterhin Innovationen für die Menschen entwickeln können, die sich für unsere Hardwareplattform entschieden haben. Und wie können wir weiterhin sicherstellen, dass sie sich mit ihrer Investition in das, was wir aufgebaut haben, wohlfühlen."

Natürlich sollte man niemals nie sagen, aber es sieht im Moment nicht nach einer sehr rosigen Zukunft für den Game Pass auf anderen Plattformen aus.

