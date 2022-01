Phil Spencer wäre nicht überrascht, wenn Sony einen Playstation Game Pass vorstellt

HQ

Phil Spencer hat Microsofts Xbox-Abteilung nach dem Xbox-One-Debakel wiederaufgebaut und die Gaming-Bemühungen des Unternehmens auf PC, Konsolen und Smartphones ausgerichtet. All das wird von einem Abo-Service zusammengehalten, der Spiele temporär vermietet, statt sie zu verkaufen. Flatrate-Gamer freuen sich darüber, dass sie sich zum kleinen Preis den Bauch vollschlagen dürfen, während Entwickler die vielen Spieler begrüßen, die ihre Spiele ausprobieren.

In einem Interview mit IGN äußerte sich der Xbox-Manager zu den unbestätigten Gerüchten, laut denen Sony eine Neuausrichtung ihrer bestehenden Online-Dienste im Stile des Xbox-Game-Passes plane. Überrascht wäre Spencer von einem solchen Schritt nicht, denn seiner Meinung nach sind Abonnements eine "unvermeidbare" Sache. Der Mann hält es sogar für denkbar, dass Sony eigene Spiele in Zukunft ab dem ersten Verkaufstag in einem Abonnement oder direkt auf dem PC anbieten könnte.

„Ich möchte nicht so klingen, als hätten wir bereits alles herausgefunden, aber ich denke, dass die richtige Antwort darin besteht, den Kunden zu erlauben, die Spiele, die sie spielen möchten, dort spielen zu lassen, wo sie sie spielen möchten. [Man sollte] ihnen die Wahl lassen, wie sie ihre Bibliothek aufbauen möchten und ihnen gegenüber transparent sein, wie die eigenen Pläne in Bezug auf PC-[Verfügbarkeit], generationsübergreifende Initiativen und andere Dinge aussehen. Wenn ich also höre, dass andere [Unternehmen] etwas wie den Game Pass machen oder [ein Spiel auf den] PC bringen, dann ergibt das für mich Sinn, weil ich denke, dass das die richtige Antwort ist."

Spencer hält es also nicht für unmöglich, dass Sony und andere Unternehmen Online-Dienste starten, die sich am Xbox Game Pass orientieren. Microsoft sieht sich diesbezüglich als Vorreiter, die auch in Zukunft neue Wege bestreiten werden:

"Ich sehe es nicht wirklich als Bestätigung an. Wenn ich mit unseren Teams spreche, spreche ich eigentlich davon, dass [der Xbox Game Pass] unvermeidlich war. Wir sollten also weiterhin innovativ sein, weiter konkurrieren. Die Dinge, die wir tun, sind vielleicht Vorteile, die wir heute auf dem Markt haben, aber sie basieren nur darauf, dass wir sie zuerst gemacht haben. [Unser Erfolg basiert] nicht darauf, dass wir etwas geschaffen haben, das niemand sonst erschaffen kann."

"Ich mag [das Abo-Modell], weil es unsere Energie für die Dinge nährt, an denen wir [als nächstes] arbeiten sollten, während wir die Dinge, die wir in der Vergangenheit getan haben, weiter ausbauen. Ich denke, dass die richtige Antwort darin besteht, großartige Spiele zu liefern, sie [...] am ersten Tag in Abonnements verfügbar zu machen und sie auf dem PC, der Konsole und der Cloud zu veröffentlichen [...]. Und ich gehe davon aus, dass unsere Konkurrenz das ebenfalls tun wird."

