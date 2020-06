Phil Spencer von Xbox und Mark Cerny von Sony treten nächste Woche auf Gamelab-Keynote auf

Die Nicht-E3-Tage sind gerade vorbei, doch die Publisher verteilen ihre Spielankündigungen momentan ja eh über den ganzen Sommer und lassen ab und zu kleine Informationsschnipsel fallen. Obwohl das Thema Next-Gen weiterhin im Raum steht, scheint es klar zu sein, dass die beiden Hardware-Hersteller Sony und Microsoft ihre Kommunikation aufeinander abstimmen und momentan nur darauf warten, dass der jeweils andere in Aktion tritt.

Wie wir soeben erfahren haben, werden einige der bekanntesten Gesichter der beiden Unternehmen kommende Woche auf der spanischen Gamelab auftreten, um ganz sicher für die Plattformen der nächsten Generation zu werben. Worüber genau der Xbox-Mann spricht, steht noch unter Verschluss, doch sein Termin ist am 24. Juni um 18:00 Uhr. Viele weitere hochkarätige Sprecher sind ebenfalls zu Gast, darunter Mike Pondsmith vom Cyberpunk-Team, Tim Schafer von Double Fine oder Amy Hennig von Uncharted. Auch der PS5-Systemarchitekt (und Gamelab-Berater) Mark Cerny ist Teil der Party - diesmal wird er mit keinem Geringeren als dem Bioshock-Erfinder Ken Levine sprechen.

"Unsere Keynote mit Phil Spencer von Microsoft wird ein besonderer Moment sein", sagte Gamelab-Direktor Iván Fernández-Lobo gegenüber Gamereactor. "Besonders in diesem Jahr, in dem wir den Beginn der neuen Konsolengeneration erleben", fügte er hinzu, bevor er scherzhaft sagte: "Ich denke es ist wichtig, dass Phil in gewisser Weise die E3-Bühne für Gamelabs [virtuelle] Bühne verändert hat!"

Denn das Beste daran ist, dass dieses Jahr alle Fans die Konferenz live und kostenlos verfolgen können. Gamelab wird seit neun Jahren in Barcelona abgehalten, doch aufgrund der gegenwärtigen Umstände werden die Panels kostenlos per Livestream übertragen - eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Die virtuelle Messe läuft vom 23. bis zum 25. Juni und Gamereactor ist ein offizieller Medienpartner der Gamelab 2020.