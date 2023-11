Phil Spencer: Viele Switch- und PlayStation-Nutzer sind Teil der Xbox-Community

HQ

Als Microsoft Activision Blizzard kaufte, änderte sich viel, was sie zum möglicherweise größten Drittanbieter-Publisher auf PlayStation machte. Und offensichtlich weiß das auch der Xbox-Chef Phil Spencer, denn er enthüllt kürzlich in einem Interview mit der Famitsu eine etwas überraschende Definition der Xbox-Community, nachdem er nach der Etablierung einer Xbox-Community in der Cloud außerhalb von Konsolen gefragt wurde:

"Beides ist wichtig. Zunächst einmal bin ich sehr gespannt und freue mich darauf, was ich in Zukunft mit Hardware machen kann. In Bezug auf die Hardware denke ich, dass wir Xbox-Nutzern etwas Einzigartiges bieten können, anstatt nur dem zu folgen, was andere Unternehmen tun. Wir müssen eine große Anzahl von Nintendo Switch- und PlayStation-Nutzern als Teil der Xbox-Community betrachten, so wie wir ROG Ally und Steam Deck als Teil der Xbox-Community betrachten.

Ebenso ist es wichtig, sicherzustellen, dass sich jeder, der weiterhin Xbox-Spiele in der Community spielt, gleich fühlt, einschließlich derjenigen, die Game Pass auf ihrem PC spielen. Es gibt viele Dinge, an denen wir arbeiten müssen."

Er wurde auch gefragt, ob es in Zukunft einen stetigen Strom von Spielen für Xbox geben wird. Spencer räumte ein, dass es bis 2022 Probleme mit neuen Releases gab, sagt aber, dass es 2023 bereits besser war und in Zukunft mit AAA-Releases alle drei Monate noch besser sein wird:

"In den nächsten zwei bis drei Jahren planen wir, etwa alle drei Monate First-Party-Blockbuster oder mit Spannung erwartete Titel zu veröffentlichen. Wir sind sehr gespannt und freuen uns darauf."