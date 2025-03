Phil Spencer verspricht weitere Adaptionen von Xbox-IPs

HQ

Xbox-Chef Phil Spencer hat gesagt, dass wir noch nicht das letzte Mal einen Microsoft-Titel auf dem großen oder kleinen Bildschirm gesehen haben. Von Halo bis A Minecraft Movie werden Videospieladaptionen heutzutage immer häufiger in unserem Film- und Fernsehprogramm eingesetzt, und Xbox möchte ein führender Teil davon sein.

Im Gespräch mit Variety räumte Spencer ein, dass es ein Prozess ist, diese Adaptionen richtig zu machen. "Wir lernen und wachsen durch diesen Prozess, der uns mehr Selbstvertrauen gibt, dass wir mehr tun sollten", sagte er. "Wir haben aus der Arbeit an Halo gelernt. Wir haben aus Fallout gelernt."

"All dies baut also auf sich selbst auf. Und natürlich werden wir ein paar haben, die verfehlen. Aber was ich der Xbox-Community, die diese Arbeit mag, sagen würde, ist: 'Ihr werdet mehr sehen, weil wir Selbstvertrauen gewinnen und daraus lernen'", fuhr er fort.

Erwarten Sie also in naher Zukunft mehr Filme und Serien von Xbox-IPs. Wir wissen bereits, dass Netflix eine Gears of War-Serie machen soll, aber sie scheinen in dieser Hinsicht auf ihren Händen zu sitzen. In Anbetracht der schieren Menge an Studios, die Xbox jetzt besitzt, gehen wir davon aus, dass sie in den kommenden Jahren Potenzial für Filme und TV-Serien mit IPs haben werden.