Phil Spencer vergleicht technischen Sprung der Next-Gen-Konsolen mit Umstellung von Pixeln zu Polygonen

Den wahrscheinlich größten technischen Sprung der Konsolenhardware haben wir Mitte der Neunzigerjahre gesehen, als Mega Drive und der Super Nintendos von Playstation und dem Sega Saturn aus dem Verkehr gezogen wurden. Damals brach die dreidimensionale Ära an und nichts war anschließend je wieder so, wie zuvor. Die grafische Präsentation in Videospielen hat seitdem viele beeindruckende Entwicklungen hinter sich, doch der Wechsel von Pixel hin zu Polygonen war für viele Leute beeindruckender, als plötzlich mit anderen Online zusammenspielen zu können.

Deshalb ist es umso interessanter zu hören, mit welchen Erwartungen der Xbox-Chef Phil Spencer auf die kommende Generation blickt. Der Mann glaubt, dass vor uns ein ähnlicher imposanter Umschwung liegt, sobald die neue Hardwaregeneration Ende des Jahres weltweit veröffentlicht wird. Auf Twitter antwortete er einem Nutzer, dass unter anderem Raytracing einen echten Unterschied bewirkt:

"Raytracing auf der Konsole wird großartig sein. Ich konzentriere mich sehr auf die Arbeit, die wir im Bereich Dynamic Latency Input (DLI) leisten. Meiner Ansicht nach wird sich das Spielgefühl dieser kommenden Generation dank Dingen, wie dem CPU-Upgrade, DLI, der Speicherbrandbreite und den SSDs so dramatisch verändern, wie der Sprung von 2D zu 3D."

Mal schauen, ob das am Ende nicht ein bisschen übertrieben ist, Phil.