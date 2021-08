Phil Spencer: "Unsere Strategie ist es nicht, so zu sein wie jemand anderes"

HQ

Microsoft, Nintendo und Sony haben beim Thema Videospiele und Konsolen eigene Herangehensweisen, die sich teilweise stark voneinander unterscheiden. Gamesradar sprach vor kurzem mit dem Xbox-Chef Phil Spencer über diese Vielfalt und erfuhr im Interview, dass Microsoft nicht in die Fußstapfen von Nintendo und Sony treten möchte:

"Unsere Strategie besteht nicht darin, einfach so zu sein wie jemand anderes. Ich bekomme manchmal die [Frage gestellt:] 'Wo ist eure Version zu diesem oder jenem Spiel?' Ich bin schon lange in dieser Branche tätig, ich habe eine Menge Respekt vor den Schöpfern auf allen Plattformen und ich kenne viele von ihnen. Ich glaube es ist gut, wenn wir etwas anderes tun als das, was auf anderen Plattformen geschieht. Wir versuchen nicht nur, eine grüne Version von einer blauen oder roten Plattform zu erstellen. Das ist nicht das Beispiel für Kreativität, das ich in der Spieleindustrie sehen möchte."

Spencer erkennt weiterhin Wachstumspotential in der Videospielindustrie und deshalb glaubt er nicht daran, dass ein Teil verlieren muss, damit ein anderer Gewinne erzielt:

"Für unseren Erfolg muss kein anderes Unternehmen kleiner werden. Ich möchte, dass die Branche weiter wächst und ihr Wachstum beschleunigt. Wenn ihr eine Switch kauft und Minecraft spielen möchtet und ich kaufe meinen Kindern zufällig eine Playstation... wenn sie dann nicht zusammenspielen können, hilft das meiner Meinung nach nicht beim Wachstum der Gaming[-Branche]. Ich glaube, dass es auf lange Sicht die richtige Strategie ist, sich auf die Freude der Spieler, die Leichtigkeit des Spielens und die Zugänglichkeit zu konzentrieren. Und ich denke, die Branche wird sich in diese Richtung bewegen, denn das wird von den Spielern verlangt."

Was haltet ihr von Microsofts aktueller Strategie? Sollten sie nicht vielleicht doch versuchen, sich an Nintendo oder Sony ein Beispiel zu nehmen?