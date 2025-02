Phil Spencer über die Multi-Plattform-Strategie: Einnahmen von Mitbewerbern finanzieren unsere Exklusivtitel

HQ

Es wurde viel über Xbox und ihre Strategie gesprochen, Spiele auf mehreren Plattformen zu veröffentlichen, einschließlich Konkurrenten wie PlayStation und Switch. Dies wurde kürzlich von Phil Spencer in einem Interview im Xbox Era Podcast diskutiert, in dem er betonte, dass die Einnahmen aus diesen Plattformen entscheidend für die Finanzierung und Entwicklung neuer hochwertiger Spiele von Xbox Studios sind. Spencer erklärte weiter, dass Microsoft zwar 30 % der Einnahmen an jeden Plattformbesitzer verliert, die verbleibenden Mittel jedoch immer noch erheblich sind.

Spencer erwähnte auch, dass ihr Ziel nicht darin besteht, Spieler von PlayStation oder Switch für sich zu gewinnen, sondern Spiele einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen – unabhängig von der Plattform. Ziel ist es, die Reichweite und das Engagement für Xbox-Spiele zu maximieren und letztendlich mehr Einnahmen zu generieren, die langfristig in das Ökosystem reinvestiert werden können.

Auch die Xbox als Hardware-Marke war ein zentrales Thema während des Interviews. Spencer betonte erneut, dass es ein wichtiger Teil der Identität von Xbox bleibt und dass sie weiterhin konkurrieren werden, indem sie überlegene Funktionalität und Hardware in ihren Konsolen anbieten.

Glaubst du, dass Xbox seine Marke in irgendeiner Weise schmälert, indem es Spiele auf mehr Konsolen veröffentlicht?