Phil Spencer spricht über die Wichtigkeit von Abwärtskompatibilität

Microsoft hat kürzlich ihre kommende Konsolengeneration Xbox Series X demonstriert, die nächstes Jahr zusammen mit der Playstation 5 erscheinen wird. Microsoft sieht die Spielewelt nicht länger als zyklische Angelegenheit an und investiert daher stark in Hardware-Upgrades und das Thema Abwärtskompatibilität. In einem neuen Interview spricht Xbox-Chef Phil Spencer noch einmal ausführlicher über die Pläne des Unternehmens, die Spiele der X-Serie für die Zukunft zu vereinheitlichen:

"Wir möchten, dass diese Spiele [...] und Dienstleistungen euch begleiten. Wir möchten, dass euer Gaming-Erbe bei euch bleibt, egal ob das nun der Gamerscore ist oder die Freundesliste, all eure Erfolge, die Speicherstände - all das soll [auch in der Zukunft bei euch sein], sodass es keine Hindernisse mehr für euch gibt, wenn ihr über [den Generationswechsel] nachdenkt."

"Eine der größten Herausforderungen besteht darin, dass Konsolenspiele normalerweise auf die einzigartigen Hardware-Funktionen des Geräts optimiert wurden. Doch [wir sprechen hier über] eine neue Hardware-Generation, es ist eine neue Chip-Architektur. Zur gleichen Zeit haben wir [die Technik] mit Rücksicht auf diese Kompatibilität entworfen, also trafen wir bestimmte Entscheidungen, um [unser Ziel] zu erreichen. Ich möchte nicht trivialisieren, wie viel Arbeit das Team tatsächlich leistet, weil es eine enorme Menge an Arbeit ist."

Das Xbox-Ökosystem soll also auch in Zukunft untereinander kohärenter sein. Wie wichtig ist euch das Thema Abwärtskompatibilität?