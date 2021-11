Phil Spencer spricht sich für Erhaltung digitaler Spiele aus, fordert legale Spielemulation

HQ

Seit Phil Spencer Microsofts Gaming-Sparte anführt, haben Xbox-Nutzer verschiedene Produkte und Dienstleistungen erhalten, die gemeinhin einen verbraucherfreundlichen Ruf genießen (darunter den Xbox Adaptive Controller, Cloud-Streaming-Systeme und zu einem gewissen Grad sogar das kostenpflichtige Gaming-Abo Xbox Game Pass). Der Manager treibt gleichzeitig das Thema Spielepräservierung voran und deshalb können Xbox-Spieler zahlreiche alte Xbox-360 und Original-Xbox-Spiele auf neueren Konsolen des Herstellers spielen.

Im Gespräch mit Axios sprach der Xbox-Chef kürzlich darüber, dass die Branche seiner Meinung nach ein ernstes Problem mit der Erhaltung älterer Spiele habe. Er glaubt, dass Emulation eine Lösung sein könnte, um kulturelle Güter im Angesicht des technischen Fortschritts nicht in Vergessenheit geraten zu lassen:

"Meine Hoffnung (und ich denke, ich muss es ab sofort so präsentieren) ist, dass, wenn wir als Industrie an einer legalen Emulation arbeiten, die es moderner Hardware ermöglicht, jede ältere, ausführbare Datei (in einem vernünftigen Rahmen) auszuführen, [dann könnten wir es den Spielern] ermöglichen, jedes Spiel zu spielen." Spencer unterstrich die Angelegenheit mit den Worten: "Ich denke, wenn wir am Ende sagen: 'Hey, jeder sollte in der Lage sein, jedes Spiel zu kaufen oder jedes Spiel zu besitzen und es auch weiterspielen zu können', dann scheint das ein großartiges [Ziel] für uns als Branche zu sein."