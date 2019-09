Phil Spencer spielt Destiny 2 mit Bungie-CEO Pete Parson

Xbox-Chef Phil Spencer ist ein Fan von Destiny, Bungies Sci-Fi-Shooter. Er hat das unzählige Male beteuert und bekommt nun die Chance, es auch zu beweisen. Bungie wird in dieser Woche das sogenannte "Bungie Bounty" abhalten, bei dem sich Spieler mit Bungie-Mitarbeitern verbinden können, um exklusive Belohnungen zu erhalten. Diesmal spielen Phil Spencer und Pete Parson, der CEO von Bungie, auf der Xbox One zusammen und treffen aufeinander. Wenn ihr es schafft, in ihr Team einzusteigen, gibt es als Belohnung ein spezielles Emblem und die Chance mit zwei einflussreichen Gamern zu spielen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. September, genau um Mitternacht, also um 00:00 Uhr), beginnt die Veranstaltung, die live auf Mixer übertragen wird. Die beiden Männer wollen zwei Stunden lang heroische Strikes grinden, ein bisschen Glück werdet ihr da also brauchen.