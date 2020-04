Phil Spencer: Spiele können verzögert werden - aber die Xbox Series X startet dieses Jahr

Sowohl Microsoft als auch Sony haben mehrfach erklärt, dass sie aufgrund des Coronavirus keine Verzögerungen ihrer kommenden Next-Gen-Konsolen erwarten. Als Ryan McCaffrey von IGN kürzlich ein Interview mit dem Xbox-Chef Phil Spencer im Zuge des Formats Podcast Unlocked führte, sprachen die beiden noch einmal genauer über dieses Thema. Im ausführlichen Gespräch erklärte Spencer, dass es vielleicht zu Verzögerungen bei der Auslieferung einzelner Spiele kommen kann (etwas, das mit Minecraft Dungeons kürzlich geschah), dass die Konsole selbst aber wie geplant gestartet wird. Hier ist Spencers Sicht auf die ganze Situation:

"Nun, [an erster Stelle] steht die Sicherheit der Teams und es gibt keine Entscheidung, die ich treffen werde - und auch niemanden bei Microsoft, der mich dazu auffordern würde, eine [solche Entscheidung] zu treffen -, die die Sicherheit der Teams für einen kurzfristigen finanziellen oder Produktgewinn gefährdet. Die Teams sind das Wichtigste."

"Ich würde pragmatisch [darauf verweisen], dass die Lieferketten in China wieder zurückkehren. Wir haben das in den Nachrichten gesehen: China hatte offensichtlich früher mit COVID-19 zu tun, bevor es sich verbreitete und ich denke, dass wir in Kürze Berichte von den Fabriken [...] erhalten werden. Das funktioniert für uns [...]. Die beiden großen Probleme, die wir derzeit überwachen, ist das Erstellen eines Videospiels von zu Hause aus - ein großes, verteiltes Team von Hunderten von Menschen [von zuhause aus zu koordinieren] ist nicht einfach. Videospiele, wie wir sie derzeit kennen, sind groß und es gibt riesige, massive Asset-Datenbanken, die jedes dieser Spiele hat." Diese Medien und Datenpakete zwischen allen nötigen Stellen zu bewegen, sei laut Spencer eine große Herausforderung.

"[Was das Thema Hardware anbelangt] habe ich ja bereits gesagt, als ich meine Series X zu Hause hatte und sie zum Testen verwende. So viel Spaß ich auch dabei habe, Zeit mit der Konsole zu verbringen, ist es wichtig [dass wir] sicherstellen, dass [alle nötigen Abteilungen] genügend Zeit für die Tests der Plattformtechnologie zur Verfügung haben. Wir mussten viele dieser Tests in die Häuser verlegen und das macht die Dinge im Moment nicht einfacher. Vieles zieht sich deshalb gerade in die Länge, ich sehe das auch bei den Teams - sie sind [angespannt]. Wir haben im Moment nichts, das [darauf hindeutet], dass wir die geplanten Termine nicht einhalten werden. Aber ich werde auch sagen, wie ich es bereits getan habe, dass wir [diese Entwicklungen] in Echtzeit [beobachten]. Für mich steht die Sicherheit der Teams an erster Stelle, zusammen mit der Qualität des Produkts. Ich möchte [die Xbox Series X] nicht überstürzen, wenn sie noch nicht fertig ist. Also, wir fühlen uns derzeit gut [gerüstet], halten die Augen aber weit offen."

Auf die Frage, wie das Worst-Case-Szenario aussehe und ob Microsoft bereit wäre, die Xbox Series X unter den gegebenen Umständen zu verschieben, gab Spencer bekannt, dass es noch keinen Plan B gebe:

"Wir haben noch nicht wirklich mit [einem oder mehreren] Plan B begonnen [...]. Ich zögere daher, mir eine Art Was-wäre-wenn-Szenario vorzustellen. Ich werde sagen, dass ich den Xbox-One-Start durchlebt habe. Diese erheblichen Verzögerungen im Verkaufsstart verschiedener Region haben uns verletzt. Es schmerzt uns auch aus Sicht der wartenden Fans. Jedes Mal, wenn ich nach Japan reise, werde ich daran erinnert, dass wir neun Monate zu spät mit der Xbox One gestartet sind. Und das Internet, ich meine, jeder weiß, wann und wo alles auf den Markt gebracht wird. Es ist also nicht so, wie es vor dreißig Jahren war, [...] man bekommt das Raunen der Leuten mit, die sich in anderen Regionen aufregen. [Deshalb] haben wir noch nicht mit einem Plan B begonnen und ich würde zögern, so etwas zu tun. Im Grunde sind einige der Probleme, die wir lösen müssen, ohnehin eher softwarebezogen als hardwarebezogen [...]"

Auf Nachfrage stellte Spencer auch klar, dass nicht einmal ein verzögertes Halo Infinite Microsoft dazu bringen würde, ihre Strategie zum Launch der Konsole zu ändern. Spencer stellte klar: "Ich glaube nicht, dass wir den Start der Gesamtplattform für ein einzelnes Spiel zurückhalten würden." Tröstende Worte, wenn ihr es wirklich kaum mehr abwarten könnt, auf die nächste Generation zu springen. Hoffen wir mal, dass wirklich kein Virus dieser Welt den Spaß ruinieren kann.