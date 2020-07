Phil Spencer: Series X bietet vielfältigstes First-Party-Line-Up, das wir je hatten

In einem sehr ausführlichen Artikel bei Polygon wurden wichtige Mitglieder des Xbox-Teams zur Xbox Series X und den kommenden Spielen interviewt. Einer von ihnen war der Xbox-Chef Phil Spencer, der Folgendes über die noch nicht angekündigte Startaufstellung der neuen Konsole zu sagen hatte:

"Ich denke ehrlich, wir sind in der besten [Position], die wir jemals mit Xbox hatten. Wenn ich über die Stärke und Tiefe der Spiele nachdenke, die die Leute am ersten Tag auf der Xbox Series X spielen können - nicht nur wegen der [Abwärtskompatibilität] - und die Art und Weise [berücksichtige], wie der Game Pass [den Gesamtwert] unserer Konsole [zusätzlich erhöht], dann halte ich es für eine echte Stärke. Aber ihr wisst schon, wir haben auch Halo. Das letzte Mal, dass wir Halo beim Start einer Konsole hatten, war 2001."

Spencer lobt auch die Vielfalt der Spiele, die Microsoft jetzt dank seiner vielen neuen Entwickler verschiedener Größe aufweist:

"Ich glaube nicht, dass wir ein Portfolio für irgendeine Art von Spiel wollen. Wir wollen eine breite Palette von Angeboten in unserem Portfolio, weshalb wir in den letzten Jahren in eine so vielfältige Liste von Spielen und Studios investiert haben. Und eine Sache, die mir an der Show vom 23. [Juli] wirklich aufgefallen ist, als ich mich zurücklehnte und beobachtete, wie sich [das Programm entfaltet], ist, dass es die vielfältigste Sammlung von First-Party-Spielen sein muss, die wir je hatten. Wenn ich mir den Kunststil und die Größe anschaue - ich spreche hier von einigen großen [...] Teams [mit] bombastischen Ouvertüren [und] kleineren, mundgerechten Dingen - ich denke das ist unsere Stärke."

Microsoft strahlt ihren Xbox Games Showcase heute Abend um 18:00 Uhr aus. Ab 17:00 Uhr wird es eine Pre-Show mit kleineren Ankündigungen geben, die von Geoff Keighley moderiert wird.