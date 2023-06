Phil Spencer scheint daran interessiert zu sein, Hexen zurückzubringen

HQ

Ravens und id Softwares Hexen: Beyond Heretic wurde bereits 1995 veröffentlicht und erfreute sich großer Beliebtheit. Es war stark von Doom inspiriert, hatte aber ein Fantasy-Setting, in dem Waffen durch Magie und mittelalterliche Waffen ersetzt wurden. Doch Hexen II aus dem Jahr 1997 erreichte nie einen kommerziellen Erfolg und das Franchise wurde aufgegeben – aber nie vergessen.

Heute sind die Rechte zwischen id Software und Activision Blizzard (dem der Entwickler Raven gehört) aufgeteilt, und eine Wiederbelebung scheint unwahrscheinlich. Aber während des Xbox Games Showcase am vergangenen Wochenende überraschte der Xbox-Chef Phil Spencer die Leute, als er in einem T-Shirt mit Hexen-Motiv die Bühne betrat. Spencer hat oft Spiele-T-Shirts für solche Veranstaltungen, und die Fans versuchen immer, Dinge hinein zu lesen.

Manchmal haben sie Recht, da er einst ein Battletoads-T-Shirt trug, was schließlich zu einem Comeback für das Franchise führte, aber kommt Hexen zurück? Das ist genau das, was Polygon ihn fragte, und Spencer antwortete:

"Das war nicht ich, der es im Voraus ankündigen wollte. Aber ich war es, der die Bedeutung einiger Spiele in unserem Portfolio erkannte."

Eine langweilige Antwort vielleicht, aber es steckte mehr dahinter, als er später zugab, dass er glaubt, dass Microsoft wichtige Spiele hat, die irgendwann zurückgebracht werden könnten:

"Für mich ging es beim Tragen des [Hexen]-Shirts also nicht so sehr um einen Scherz nach vorne, sondern nur um Nostalgie. Ich erkenne an, dass wir mit dem Wachstum unseres Portfolios wichtige [Spiele] haben, die wir irgendwie schützen und pflegen und vielleicht irgendwann zurückbringen müssen."

Und der Xbox-Chef selbst hätte sicherlich nichts gegen ein neues Hexen, das sich als eines seiner alten Lieblingsspiele herausstellt, was darauf hindeutet, dass ein neues Hexen in Zukunft eine Möglichkeit ist:

"Hexen war ein Spiel, das ich geliebt habe. Wenn Sie etwas darüber wissen, wo dieses Spiel entwickelt wurde oder wo es veröffentlicht wurde ... Es gibt einfach diese Spiele, die irgendwie zusammenkommen – oder die das Potenzial haben, zusammenzukommen –, auf die ich mich freue. [...] Wenn man darüber nachdenkt, wohin unsere Zukunft gehen könnte, gibt es eine interessante Schnittmenge."

Wenn Microsoft schließlich Activision Blizzard kauft, besitzen sie alle Rechte an dem Spiel, und es scheint, als ob die Chancen ziemlich gut stehen, dass es in diesem Szenario zurückgebracht werden könnte.