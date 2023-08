Phil Spencer sagt, dass wir uns auf häufigere Xbox-Showcases freuen können

HQ

Microsoft startete das Jahr 2023 mit einer Developer Direct, gefolgt von mehreren ID@Xbox Shows. Dann hatten sie im Juni ein riesiges Xbox Games Showcase, gefolgt von einem speziellen Starfield-Showcase, und jetzt haben sie ihre größte Gamescom-Anstrengung aller Zeiten. Und es scheint, als ob wir uns daran gewöhnen sollten.

Im Gespräch mit IGN sagt der Xbox-Chef Phil Spencer, dass Microsoft seine Showcase-Strategie neu bewertet hat, da sie jetzt einfach zu viele Spiele haben:

"Was ich sagen kann, ist, dass wir mehr Beats haben werden, um mehr über das zu sprechen, was wir tun, weil das Content-Lineup so stark ist."

Spencer fährt fort, indem er erklärt:

"Es wird mehr regelmäßige Zeiten geben, um über unsere Spiele zu sprechen, weil das Portfolio tief genug ist, um das zu unterstützen."

Microsoft geht davon aus, dass die Übernahme von Activision Blizzard bis Oktober abgeschlossen sein wird, und sie haben derzeit kommende Spiele wie Avowed, Clockwork Revolution, The Elder Scrolls VI, Fable, Indiana Jones, The Outer Worlds 2, Perfect Dark, Senua's Saga: Hellblade II, South of Midnight, State of Decay 3 und Towerborne - und das ganz zu schweigen von Starfield und Forza Motorsport, die in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Mehr Showcases, um jedem Titel mehr Zeit zum Strahlen zu geben, scheint eine gute Idee zu sein, oder was denkst du?