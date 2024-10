Phil Spencer sagt, dass er diese Woche Everwild gespielt hat, als er Rare besuchte

HQ

Nach der viel gelobten Ankündigung vor fünf Jahren herrschte mehr oder weniger Schweigen über den kommenden Titel von Rare Everwild, und lange Zeit drehten sich die Gerüchte über das Spiel nur um Entwicklungsprobleme.

In letzter Zeit ist es jedoch das Gegenteil der Fall, mit zugegebenermaßen sachkundigen Journalisten wie dem Windows Central-Redakteur Jez Corden sagen, dass "die Entwicklung von Everwild gut voranschreitet". Ein Zeichen dafür, dass Corden Recht hat und dass es tatsächlich vorangeht, kommt von Microsofts Gaming-Chef höchstpersönlich, Phil Spencer.

Via Threads kündigt Spencer an, dass er diese Woche Rare besucht hat, und anscheinend ist Everwild nun in spielbarem Zustand, wie er auch schreibt:

"Toller Tag bei Rare, mit den Entwicklern an ihren Schreibtischen abzuhängen und Everwild zu spielen."

Wir vermuten, dass es noch eine Weile dauern wird, bis wir greifbarere Beweise für den Status von Everwild sehen, aber es ist offensichtlich noch lange nicht aufgegeben, und dass Spencer uns daran erinnert, ist ein gutes Zeichen.